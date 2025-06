Morto a Pescara, autopsia: trauma toracico, nessun ruolo del taser

"Il consulente tecnico medico legale del pm, professor Cristian D'Ovidio dell'Università G. d'Annunzio di Chieti e Pescara - si legge in una nota della Procura - all'esito dell'esame autoptico eseguito a norma dell'articolo 360 c.p.p., ha chiarito che il decesso di Riccardo Zappone avvenuto in Pescara il 3 giugno 2025 è stato causato da 'sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso', e che l'utilizzo del taser da parte del personale di polizia non ha avuto alcun ruolo ai fini del determinismo della morte".