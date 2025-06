Morto a Pescara dopo taser, tre indagati per la rissa precedente

Ci sono tre indagati in relazione al caso di Riccardo Zappone, il 30enne morto a Pescara per un malore dopo essere stato immobilizzato con il taser da parte della polizia. Si tratta di tre persone che avrebbero preso parte alla rissa in cui è rimasto coinvolto il giovane prima dell'intervento degli agenti. La colluttazione è avvenuta in un'officina del quartiere San Donato. Per tutti e tre, l'ipotesi di reato è quella di lesioni.