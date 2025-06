Pescara, colpito con il taser: giovane ha un malore e muore

Un 30enne è morto a Pescara per un arresto cardiocircolatorio dopo un malore. Poco prima era stato colpito con taser da un poliziotto, all'interno della Questura. Soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale, dove poi è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. Secondo gli inquirenti, non è emersa una correlazione accertata tra l'utilizzo del taser e l'arresto cardiaco. Solo l'autopsia potrà chiarire le cause del decesso.