Rapine con taser ed esplosivo, due arresti nel Reggino

Gli inquirenti hanno ricostruito che, quella che hanno soprannominato "la coppia del terrore", preferiva l'orario di chiusura e pianificava la fuga con auto rubate lasciate in moto poco distanti. Proprio cercando di rubare un'auto per uno dei colpi i due sono stati ripresi da una telecamera privata di videosorveglianza. Da lì sono partiti gli accertamenti che hanno ricostruito l'intera vicenda. Le prove raccolte hanno convinto il gip del Tribunale di Palmi a emettere ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei 2 uomini, ritenendo solido il quadro accusatorio.