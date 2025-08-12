Violenta una donna di 80 anni per rubarle 500 euro: arrestato un 26enne

Era già agli arresti domiciliari in custodia cautelare, ma dopo che era evaso e aveva fatto perdere le sue tracce per alcuni giorni, la notte tra il 2 e il 3 agosto ha violentato e rapinato una donna di 80 anni. L'orrore è avvenuto a Manziana, un comune a nord della Capitale. Dopo un'indagine lampo, coordinata dalla procura della Repubblica di Civitavecchia, i carabinieri della Stazione di Manziana, in collaborazione con la Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano, hanno fermato un giovane di 26 anni, residente a Bracciano e già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver compiuto la brutale rapina e la violenza sessuale ai danni dell'anziana.