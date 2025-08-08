Logo Tgcom24
Cronaca
Sequestra e violenta due minorenni: 40enne fermato a Sesto San Giovanni

L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri mentre vagava in strada: è stato trovato in possesso anche del cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista.

08 Ago 2025 - 11:31
I carabinieri di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, hanno fermato un 40enne con precedenti per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. L'uomo, secondo l'accusa, ha raggiunto una 16enne e una 15enne nell'ascensore del loro palazzo: dopo aver atteso che aprissero la porta di casa, è entrato con la forza nell'abitazione, dove i genitori erano assenti. Quindi, minacciando le ragazze con un cacciavite, le avrebbe obbligate a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. In seguito è fuggito dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi, ma è stato rintracciato e fermato dai militari.

Il presunto autore delle violenze vagava in strada: è stato trovato in possesso anche del cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista. L'uomo è stato condotto in carcere, su disposizione della Procura di Monza.

