Sequestra e violenta due minorenni: 40enne fermato a Sesto San Giovanni

I carabinieri di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, hanno fermato un 40enne con precedenti per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. L'uomo, secondo l'accusa, ha raggiunto una 16enne e una 15enne nell'ascensore del loro palazzo: dopo aver atteso che aprissero la porta di casa, è entrato con la forza nell'abitazione, dove i genitori erano assenti. Quindi, minacciando le ragazze con un cacciavite, le avrebbe obbligate a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. In seguito è fuggito dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi, ma è stato rintracciato e fermato dai militari.