Pestaggio omofobo a Catania: fermati due ragazzi, vittime salvate da una ragazza e un netturbino

Non è la prima volta che simili episodi di intolleranza si verificano in Italia. Ad esempio si è recentemente verificato un caso analogo a Foggia dove è stata compiuta una brutale aggressione omofoba in centro città che ha scosso l'opinione pubblica. Anche Roma ha registrato episodi gravi: una coppia gay è stata colpita con calci e pugni, vittima di un attacco omofobo in pieno giorno. A Sperlonga, invece, due ragazze sono state aggredite solo per essersi tenute per mano in pubblico, confermando quanto siano ancora diffuse le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale anche nei piccoli centri urbani.