Sperlonga, aggressione omofoba a due ragazze mano nella mano

A Sperlonga, località del litorale Pontino, due ragazze sarebbero state aggredite dopo essersi scambiate un bacio.

Il fatto sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto quando un uomo avrebbe aggredito le due, che hanno sporto denuncia, dandosi alla fuga. "A Sperlonga una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche. Può un bacio scatenare tanta violenza? NO! In prima linea contro omofobia, per dare più diritti e più tutele alle persone LGBT+", scrive su Twitter il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.