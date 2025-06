Villa Pamphili, madre e figlia erano cittadine americane: killer in fuga

Svolta nelle indagini del caso di Villa Pamphili a Roma. La donna trovata morta sabato nel parco romano assieme alla figlia di appena sei mesi, secondo Il Messaggero, è stata identificata: è americana, così come l'uomo che potrebbe averle uccise a distanza di giorni e che non è però il padre della piccola. In una segnalazione arrivata a un programma tv, uno spettatore riferiva di aver assistito a una lite violenta tra un uomo e una donna non lontano da Villa Pamphili. Sono intervenuti gli agenti che hanno provveduto a identificare le due persone. Il presunto killer, in fuga all'estero, è ricercato con l'accusa di duplice omicidio aggravato.