Vigili del fuoco morti nell'Alessandrino, l'omaggio musicale di un collega violinista commuove

"Non mi aspettavo tante visualizzazioni e condivisioni: come ho scritto, il mio è stato solo un omaggio che veniva dal cuore". E' sorpreso Paolo Sterzi dal gran clamore che via social il suo video-omaggio ai tre vigili del fuoco morti nell'Alessandrino ha avuto. Oltre un milione e settecentomila visualizzazioni in 24 ore e quasi 100mila condivisioni. "Ispirato da un altro collega che ha suonato l'Ave Maria di Schubert con il pianoforte - spiega a Tgcom24, - io ho indossato la divisa di intervento e preso il violino. Così ho unito le due cose che mi contraddistinguono: il mio lavoro e la mia passione".