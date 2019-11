Esplosione nell'Alessandrino, il vigile ferito: "Non ricordo nulla"

Non ricorda nulla Graziano Luca Trombetta, uno dei vigili del fuoco intervenuti nella cascina di Quargneto (Alessandria), dove è rimasto ferito nell'esplosione. "Stavano facendo il primo controllo - ricorda - quando ad un certo punto non so cosa mi sia successo, non mi ricordo nulla e mi sono ritrovato in terra". Nella deflagrazione sono rimasti uccisi tre suoi colleghi.