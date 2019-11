Il video testamento del vigile del fuoco eroe: "Se domani non dovessi più tornare..."

"Se domani non dovessi più tornare, racconta a tutti del mio amore esagerato per questa divisa. Racconta a tutti che ero riuscito a diventare ciò che sognavo da bambino". Suona come un testamento il video messaggio di Marco Triches, uno dei tre vigili del fuoco morti nel rogo di Quargnento in provincia di Alessandria. Lo aveva registrato per gli allievi della Scuola di Formazione Operativa dei vigili del fuoco che lo hanno pubblicato sulla loro pagina.