Esplosione Alessandria, l’audio di un vigile del fuoco: “Un attentato studiato male”

“Le bombole erano messe in modo da far esplodere la palazzina. Un attentato studiato male". Sono le parole di un vigile del fuoco, contenute in un audio mandato in onda a “Pomeriggio Cinque”, che raccontano in poche parole quanto accaduto nella notte nell’Alessandrino, a Quargnento.

L’esplosione di una cascina ha provocato tre vittime, tutte appartenenti al corpo dei vigili del fuoco. Altri due colleghi e un carabiniere sono rimasti feriti. “Sembra che sulle bombole ci fossero dei timer”, prosegue l’audio dell'uomo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi ma sembra sempre più accreditata la pista dell’incidente doloso: a supportare questa teoria ci sarebbe proprio il ritrovamento dei timer sulle bombole di gas inesplose.