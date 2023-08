Viggiù (Varese), influencer tedeschi distruggono una statua dell'800 da 100mila euro

Il grave danno per girare un video da pubblicare sui social

Il tutto per girare un video abbracciati alla statua. "Quando ce ne siamo accorti era troppo tardi - racconta desolato Bruno Galferini , gestore del B&B di lusso -. I ragazzi non hanno rispettato il divieto di entrare nella fontana e sono stati ripresi dalle telecamere della video sorveglianza mentre due di loro si abbracciavano alla statua facendola cadere e distruggendola, mentre quattro loro compagni giravano video con i telefonini".

Bologna, la street artist Laika realizza un murale per Zaki: subito deturpato

Fotogallery - In Italia i nostri connazionali provenienti dal Niger

Leggi Anche L'influencer Nonna Licia Fertz insegna agli anziani a non cadere nelle truffe

Come scrive Varese news, Galferini, che ha immediatamente denunciato l'accaduto ai carabinieri vorrebbe fare pubblicamente i nomi dei vandali, tutti registrati all'arrivo e ripresi dalle telecamere di sicurezza, ma preferisce per ora soprassedere, nella speranza che sia possibile una forma di conciliazione per risarcire il danno.