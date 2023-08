"Mangiava solo frutta, semi di girasole, frullati e succhi": a 40 anni muore influencer vegana

Fotogallery - Kiev, via lo stemma sovietico dalla Statua della Madre Patria

Per quattro anni si è nutrita solo di "frutta, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi", diventando nota come l'influencer vegana per eccellenza.

Ma una dieta povera di nutrienti importanti e con carenze di calcio e vitamina D l'ha portata alla morte. Si è spenta così, in Malesia dove stava portando avanti un regime a base di frutta esotica, Zhanna Samsonova, 40 anni, russa di Kazan, sostenitrice della cucina erbivora cruda. Ad annunciarne il decesso risalente al 21 luglio i suoi amici e la sua famiglia. "E' morta di fame", sostiene una sua amica, mentre la madre parla di "un'infezione simile al colera".