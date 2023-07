Quanto guadagnano gli influencer? Ecco i prezzi per singolo post

Nell'Italia che litiga sul salario minimo e sui precari, c'è chi continua a guadagnare comodamente con una foto o con un video. Sono gli influencer che ormai da anni aumentano i propri ricavi grazie alla vendita diretta della propria immagine: il compenso può arrivare fino a 75 mila euro, pubblicizzando sui social qualsiasi cosa. "Il mercato degli influencer in Italia è molto in crescita - spiega a "Zona Bianca" Roberto Esposito, amministratore di DeRev, si occupa di strategia e identità digitale -. Siamo passati dal 2020 quando il volume d'affari si aggirava sui 240 milioni di euro, mentre nel 2021 arrivava a 280 milioni, fino allo scorso anno in cui la crescita è stata di 308 milioni di euro".

Ma quanto guadagnano con un singolo post gli influencer? I compensi crescono anche in base ai follower: "Distinguiamo i nano influencer che con un post possono arrivare a incassare dai 100 ai 300 euro - continua Esposito -, fino alle Celebrity che possono arrivare fino a 75 mila euro". Nel mezzo una schiera di giovani pronta a vendere la propria immagine: chi ha una platea di 50 mila follower può arrivare a chiedere 850 euro per un post, mentre chi arriva al milione di seguaci può guadagnare anche 8 mila euro con una solo foto pubblicata. Sono le aziende a contattare i profili che potrebbero creare maggiore profitto: agli influencer poi basta pubblicare una foto o un video in cui tagga l'azienda o il prodotto dichiarando la pubblicità con la sigla "ADV".