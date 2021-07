Selfie estremo sul bordo di una cascata, influencer 32enne scivola e muore

Instagram

Un volo di almeno cinque metri mentre era tutta intenta a cercare la posa migliore per lo scatto sul bordo di una famosa cascata nei pressi di Hong Kong. E' morta così, in cerca dell'ennesimo selfie estremo, Sofia Cheung, modella 32enne e influencer con migliaia di follower su Instagram, nota proprio per le sue foto spericolate in luoghi particolarmente suggestivi e panoramici.