Il ministro della Salute tedesco: "In Italia fa troppo caldo, il turismo non ha futuro"

A pensarlo è il ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach , che ha pubblicato su Twitter un post dove in sostanza decreta la fine del turismo a causa dei cambiamenti climatici. Il politico ha poi cercato di addolcire le sue parole in un successivo tweet fatto dopo il suo arrivo in Toscana. Immediata la replica della ministra del Turismo, Daniela Santanchè: "Ci ha scelto come meta turistica".

I tweet del ministro tedesco Nonostante le sue parole, il ministro tedesco non ha cambiato la meta delle sue vacanze. Forse cercava una conferma alla sua tesi, così è arrivato in Toscana e si è rifugiato a Siena, nella Basilica di San Francesco, dove ha apprezzato il microclima quasi autunnale più che lo stile romanico. Quindi si è recato a Bologna, da dove ha twittato: "Arrived in Bologna Italy today, now it's off to Tuscany. The heat wave is spectacular here. If things continue like this, these holiday destinations will have no future in the long term. Climate change is destroying southern Europe".

In pratica: "Arrivato oggi a Bologna, ora si parte per la Toscana. L'ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l'Europa meridionale". Da qui il consiglio di mantenere le chiese aperte, "fresche come celle frigorifere", per consentire alle persone di trovare riparo durante le ondate di caldo.

L'arrivo a Roma Il 19 luglio, mentre era ancora in Toscana a caccia di chiese, scambiate per oasi in mezzo al deserto, ha twittato con un certo allarme il meteo di Roma. Nella capitale ha scoperto, invece, che la situazione non era poi cosi preoccupante. Ha cercato di stemperare le sue affermazioni con i complimenti sul patrimonio artistico italiano.

La risposta della Santanchè Alle sue osservazioni ha però risposto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che ha detto: "Ringrazio il ministro della Salute tedesco per aver scelto l'Italia come meta turistica, che d'altronde è da sempre la destinazione preferita dai suoi connazionali per le vacanze e, naturalmente, lo aspettiamo per accoglierlo nuovamente in futuro. Siamo consapevoli del cambiamento climatico in atto e che, ricordo, non riguarda soltanto l'Europa meridionale ma tutto il pianeta, tanto che il Piano strategico del turismo pone la sostenibilità come uno degli asset centrali e imprescindibile strumento per lo sviluppo e la crescita del settore. Una strategia che ci consentirà di rendere l'offerta turistica italiana accogliente e sostenibile 365 giorni l'anno. Siamo comunque certi che i tedeschi continueranno ad apprezzare sempre di più le vacanze italiane".

Infatti, l'Italia è una meta apprezzatissima dai tedeschi. In tanti ricordano ancora le vacanze italiane dell'ex premier Angela Merkel a Ischia, dove arrivava con in testa cappellini per provare a passare inosservata.