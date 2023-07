Meloni: a Pompei dimostriamo che l'Italia si prende cura del patrimonio

"A Pompei dimostriamo che l'Italia si prende cura del suo patrimonio ", ha detto il premier. " Turismo e cultura sono sicuramente la nostra benzina più produttiva, il punto è riuscire a metterli a disposizione in maniera semplice e comoda a turisti che oggi hanno pretese legittimamente sempre più alte. C'è una competitività nel mondo che si fa strada su cui l'Italia non può rimanere indietro adagiandosi sul grande patrimonio che ha", ha quindi aggiunto Meloni.

"Dobbiamo riuscire a legare il patrimonio a un'offerta sempre più ampia, semplice e apprezzata. Questo è il grande sforzo che stiamo cercando di fare. "Pompei fino a qualche anno fa era spesso citata per essere uno dei luoghi in cui l'Italia era meno riuscita a dare lustro alle proprie bellezze, oggi è uno dei luoghi in cui possiamo dimostrare, grazie al lavoro di tanti attori, che l'Italia sa prendersi cura del suo straordinario patrimonio", ha poi spiegato il presidente del Consiglio che, insieme al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il sottosegretario Gianmarco Mazzi, l'Ad di Trenitalia, Luigi Corradi, e quello di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, hanno preso parte al viaggio inaugurale del servizio.