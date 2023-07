Il mare resta il re delle ferie, ma è più caro: aumenti del 12.6%

Prezzi in rialzo anche all'estero

Massimo Feruzzi, responsabile di Jfc e dell'osservatorio, spiega: "Il rincaro dei prezzi non sarà un affaire solo italiano, ma riguarderà anche i principali rivali, come Spagna, Grecia, Croazia, Costa Azzurra. Nonostante gli aumenti e anche il meteo, che non è stato finora molto favorevole, ci sarà una buona ripresa rispetto non solo alla passata stagione estiva, ma anche nei confronti dell'estate 2019, quella pre-pandemia".