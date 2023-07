Vacanze, 9 milioni di italiani restano a casa: non se le possono permettere

Quest'estate quasi 9 milioni di italiani che rinunceranno alle vacanze per motivi economici.

Il 16,9% ha già deciso che sicuramente non partirà. Oltre 5 milioni di connazionali non andranno in ferie per via dell'aumento dei prezzi dei beni vissuto durante l'ultimo anno, soprattutto coloro che hanno tra i 45 e i 54 anni.