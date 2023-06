Caro-vacanze, è boom per i prezzi di biglietti aerei e hotel

Gli italiani dovranno fare i conti con il caro-vacanze.

Chi nei prossimi giorni si metterà in viaggio se la vedrà con prezzi decisamente più elevati rispetto all'anno scorso: costeranno di più aerei e alberghi, ristoranti e gelati, secondo le principali associazioni dei consumatori. Secondo un'indagine di Assoutenti, un volo per una destinazione di mare europea costa quanto un biglietto per New York, toccando i mille euro per l'Egitto e i 1.700 per Zanzibar, con prezzi decisamente più alti rispetto all'estate 2022.