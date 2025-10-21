Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
a Sicignano degli Alburni

Sui social oltre 200 video inneggianti alla jihad, 33enne ai domiciliari nel Salernitano

L'uomo, di origine tunisina, è accusato di istigazione a delinquere e apologia del terrorismo

21 Ott 2025 - 10:46
© Carabinieri

© Carabinieri

Un 33enne di origine tunisina è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, con l'accusa di istigazione a delinquere e apologia del terrorismo. L'uomo ha postato su TikTok oltre 200 video e immagini inneggianti alla jihad islamica e allo Stato Islamico, ai suoi leader, alle pratiche violente, al sacrificio della vita dei martiri. Sul suo profilo c'erano anche video sull'odio per gli infedeli e gli apostati e sulle uccisioni dei cristiani. L'uomo è seguito da un elevatissimo numero di follower e i suoi video venivano condivisi innumerevoli volte.

Leggi anche

Attacco vicino a una sinagoga a Manchester, tre morti | La polizia: "È terrorismo" | L'attentatore è un britannico di origine siriana

Dopo la tragedia di Verona, riflettori sui reparti speciali dei carabinieri: addestramento, missioni, rischi (e stipendio)

Ti potrebbe interessare

salerno

Sullo stesso tema