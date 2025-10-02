Attacco vicino a una sinagoga a Manchester, tre morti compreso l'aggressore

Un attacco con arma da taglio ha sconvolto la comunità ebraica di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Il fatto è avvenuto nei pressi della sinagoga ortodossa di Heaton Park, a Crumpsall, durante le celebrazioni di Yom Kippur, la festività più solenne del calendario ebraico. Secondo quanto riferito dal sindaco di Greater Manchester, Andy Burnham, e riportato dalla BBC, il bilancio è di due morti e due feriti. L'autore dell'attacco è stato ucciso dalle forze dell'ordine, portando a tre il bilancio delel vittime. La polizia ha isolato l'area attorno a Middleton Road, dove si trova la sinagoga, per consentire l'intervento dei soccorsi e l'avvio delle indagini. Il North West Ambulance Service ha confermato di aver inviato più mezzi per gestire l'emergenza e collaborare con gli altri corpi di sicurezza. Re Carlo sgomento per la tragedia.