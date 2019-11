Vicenza, intera famiglia di falsi invalidi: "Non è una bugia"

"Io e mio marito siamo invalidi davvero e mia figlia è non vedente, non è una bugia". Queste le parole a "Mattino Cinque" della donna denunciata, assieme al marito e alla figlia, per truffa aggravata ai danni dello stato.

I tre erano infatti titolari di pensioni di invalidità civile erogate dall’Inps per patologie gravemente invalidanti: cecità assoluta, cardiopatia e menomazioni mentali, tali da impedire, almeno in teoria, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Eppure, come hanno evidenziato le indagini della Guardia di Finanza di Vicenza, i tre godevano di ottima salute. La famiglia continua a negare ma secondo gli inquirenti, che hanno sequestrato somme di denaro e beni immobili per un valore di circa 90mila euro, le immagini riprese a loro insaputa sono eloquenti.