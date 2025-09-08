Logo Tgcom24
ferito un altro ragazzo

Vicenza, auto pirata travolge e uccide un 13enne in bici

Gli accertamenti e le indagini per individuare l'investitore sono condotte dai carabinieri

08 Set 2025 - 10:40
© Ansa

© Ansa

n ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato travolto in bicicletta da un'automobile, che non si è fermata. Lo schianto è avvenuto domenica sera a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza). I medici del Suem 118, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare.

Un altro ragazzino che era vicino alla vittima è stato ferito nell'urto ed è stato trasportato in ospedale. Gli accertamenti e le indagini per individuare l'auto pirata sono condotte dai carabinieri.

