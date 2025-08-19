Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
non si era fermato dopo l'incidente

Investì 16enne a Terracina, convalidato l'arresto: aveva la patente revocata

Il 49enne Gioacchino Sacco era fuggito senza prestare soccorso: aveva anche l'assicurazione e la revisione della macchina scadute

19 Ago 2025 - 10:46
Federico Salvagni © Da video

Federico Salvagni © Da video

È stato convalidato l'arresto di Gioacchino Sacco, il 49enne originario di Cassino (Frosinone) che ha investito e ucciso il 16enne Federico Salvagni senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo era al volante della sua auto senza patente, revisione e assicurazione. La revoca della licenza di guida, infatti, gli era stata notificata a gennaio dal Comune di Terracina (Latina), dove risiede e dove è avvenuto l'incidente. Inoltre, anche l'assicurazione della Lancia Ypsilon 10 con cui ha travolto l'adolescente, che stava rientrando insieme al fratello gemello da una festa, era scaduta a luglio.

Leggi anche
Federico Salvagni

Terracina, il gemello del 16enne travolto e ucciso: "L'auto ci è arrivata alle spalle, mi ha sfiorato"

Terracina, auto pirata investe tre giovani al Circeo: morto un 16enne

"Non sono stato io"

 Lunedì mattina Sacco è comparso davanti al gip del tribunale di Latina, Laura Morselli, per l'interrogatorio di convalida dell'arresto, nel carcere di via Aspromonte. Davanti al giudice per le indagini preliminari l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare spontanee dichiarazioni al gip: "Non sono stato io".

Convalidando l'arresto

 Nel pomeriggio il giudice ha sciolto le riserve, convalidando l'arresto in carcere. Sempre lunedì, infine, è stata svolta anche l'autopsia sul corpo del sedicenne, in modo tale da accertare le cause del decesso e, successivamente, riconsegnare la salma ai familiari per poterne celebrare le esequie, in programma nella chiesa del Sacro Cuore, a Latina, la città dove viveva il ragazzo.

Ti potrebbe interessare

terracina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema