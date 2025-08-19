Investì 16enne a Terracina, convalidato l'arresto: aveva la patente revocata

È stato convalidato l'arresto di Gioacchino Sacco, il 49enne originario di Cassino (Frosinone) che ha investito e ucciso il 16enne Federico Salvagni senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo era al volante della sua auto senza patente, revisione e assicurazione. La revoca della licenza di guida, infatti, gli era stata notificata a gennaio dal Comune di Terracina (Latina), dove risiede e dove è avvenuto l'incidente. Inoltre, anche l'assicurazione della Lancia Ypsilon 10 con cui ha travolto l'adolescente, che stava rientrando insieme al fratello gemello da una festa, era scaduta a luglio.