Terracina, il gemello del 16enne travolto e ucciso: "L'auto ci è arrivata alle spalle, mi ha sfiorato"

"Era a pochi metri da me, camminava davanti a noi. La macchina ci è arrivata alle spalle. Mi ha sfiorato, poi ho sentito il botto e Federico è volato in aria". È il racconto, riportato dal Corriere della Sera, di Daniele Salvagni, il gemello di Federico, il 16enne ucciso da un pirata della strada la notte tra giovedì e venerdì sulla strada provinciale che collega San Felice Circeo con Terracina (Latina). Il giovane, che era con il fratello gemello e con un loro amico, che ha riportato ferite lievi, è rimasto illeso.