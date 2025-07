Donna travolta e uccisa da un’auto pirata a Cusercoli (Forlì): è caccia al conducente

Una donna di 50 anni è stata travolta e uccisa da un'auto pirata a Cusercoli, in provincia di Forlì-Cesena. Il dramma si è consumato alle prime luci dell'alba, lungo la via Bidentina, nei pressi del Bar Silvia, poco fuori dal centro del paese. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e ha fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri sono al lavoro per identificare il responsabile, analizzando filmati di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze.