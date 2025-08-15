Logo Tgcom24
Cronaca
falciati sulla provinciale

Terracina, auto pirata investe tre giovani al Circeo: morto un 16enne

Si stanno analizzando le telecamere presenti nella zona con l'obiettivo di individuare la targa e risalire al proprietario del mezzo

15 Ago 2025 - 14:46
© Ansa

© Ansa

Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere stato falciato da un'auto pirata sulla strada provinciale che collega San Felice al Circeo con Terracina. Il giovane si trovava a bordo strada assieme al fratello gemello e a un amico. Quest'ultimo è rimasto ferito nell'impatto ma non è in pericolo di vita. La polizia stradale di Latina è intervenuta subito dopo l'impatto. Immediatamente sono scattate le ricerche dell'auto che non si è fermata a prestare i soccorsi.

Si stanno analizzando le telecamere presenti nella zona con l'obiettivo di individuare la targa e risalire al proprietario del mezzo.

L'appello dello zio del 16enne

 "Questa notte alle 03:30 su Via Badino davanti alla pensione Anna hanno investito e ucciso mio nipote scappando con la macchina. Se qualcuno avesse visto qualcosa mi scriva. La macchina molto probabilmente è beige ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti. Vi prego se vedete qualcosa scrivetemi". E' l'appello di Andrea Casale, lo zio del ragazzo di 16 anni, travolto e ucciso la notte scorsa da un'auto pirata.

