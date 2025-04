Verso il Conclave: ufficiale il passo indietro di Becciu | La Congregazione dei cardinali: "Ecco perché a votare il nuovo Papa saranno 13 in più"

In vista del Conclave, la Congregazione dei cardinali ufficializza il passo indietro di Giovanni Angelo Becciu, che non parteciperà alle votazioni per il nuovo Papa, e spiega perché a esprimersi nelle sale del Vaticano saranno in 133 porporati, 13 in più rispetto a quanto prevedono le regole. Nella sua dichiarazione, la Congregazione "esprime apprezzamento per il gesto" di Becciu e chiarisce che la decisione di aprire a più cardinali è legata alle nomine effettuate da Francesco, "eccedenti il numero limite acquisito".