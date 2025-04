Conclave, il cardinale Rosa Chavez: "Durerà massimo 3 giorni, tutti già con la lista" | Il porporato Jean-Paul Vesco: "Avremo un uomo del consenso, la Chiesa ha bisogno di pace"

"Non credo che sarà un Conclave lungo", afferma in un'intervista a Repubblica il cardinale francese Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri. "È un'intuizione - dice ancora - che avevo già prima di arrivare a Roma, ho l'impressione che i candidati emergeranno con evidenza. Tra cardinali ci sono differenze di sensibilità ma non campi contrapposti. Ero raccolto davanti al corpo del Papa, vedevo migliaia e migliaia di persone arrivare e mi domandavo: 'Cos'è un Papa?'. Penso che colui che eleggeremo è già da molto tempo preparato dal Signore. Non siamo noi che facciamo il Papa. Dobbiamo trovare chi tra noi è già stato scelto".