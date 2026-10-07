Verona, mamma e figlio di 9 anni litigano e lei lo lascia fuori casa per due ore: condannata

Di fronte alla situazione, il bambino avrebbe quindi deciso di chiedere aiuto al 113 e raccontando agli operatori di essere stato lasciato fuori casa. Poco dopo è arrivata una pattuglia della Questura: gli agenti hanno preso contatto con il piccolo, per poi citofonare all’appartamento. Davanti ai poliziotti la madre avrebbe aperto la porta, ma avrebbe reagito contestando l’intervento delle forze dell'ordine e sostenendo che non ci fossero motivi per intromettersi nella questione familiare. I controlli degli agenti sono comunque proseguiti e la donna è stata denunciata con l’ipotesi di abbandono di minore.