Padova, abbandona la figlia di 7 anni in auto per andare a fare la spesa: lei chiede aiuto con il telefono del papà
L'uomo è stato denunciato. La bambina salvata dall'intervento di polizia e vigili del fuoco
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Sarebbe rimasta chiusa per oltre un'ora nella macchina del papà parcheggiata sotto il sole mentre lui era andato a fare la spesa. È successo a Padova. La piccola, di sette anni, è riuscita a dare l'allarme chiamando la mamma con il telefono del padre. Allo stesso tempo alcuni passanti hanno notato la bimba in auto e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono così giunti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco che hanno rotto il finestrino e hanno fatto uscire la bambina dall'abitacolo. Il padre è stato denunciato per l'ipotesi di reato di abbandono di minore.
Lascia la figlia in auto e va a fare la spesa
L'episodio risale alla tarda mattinata di domenica 27 settembre quando, su segnalazione di un passante, una pattuglia in servizio nelle piazze del centro cittadino è intervenuta nei pressi di Prato della Valle, assieme ai vigili del fuoco, per la presenza della bambina all'interno dell'auto, sotto il sole, con la chiusura centralizzata inserita e i finestrini bloccati.
La bambina aveva chiamato al telefono la mamma
Secondo quanto ricostruito la piccola si trovava nel veicolo da oltre un'ora. La bambina intanto era riuscita a contattare telefonicamente la madre, che aveva a sua volta allertato i soccorsi. Gli agenti e i vigili del fuoco hanno tentato ripetutamente di comunicare dall'esterno con la piccola, indicandole il modo per sbloccare la chiusura, senza però riuscirci. A quel punto hanno deciso di rompere il finestrino posteriore sinistro, consentendo alla bambina di uscire.
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Il padre della piccola è stato denunciato
La minore è stata affidata alla madre. Sul posto è intervenuto anche personale del 118, che ha controllato la bambina trovandola buone condizioni. Il padre è stato successivamente identificato e denunciato per l'ipotesi di reato di abbandono di minore.