Padova, abbandona la figlia di 7 anni in auto per andare a fare la spesa: lei chiede aiuto con il telefono del papà

Sarebbe rimasta chiusa per oltre un'ora nella macchina del papà parcheggiata sotto il sole mentre lui era andato a fare la spesa. È successo a Padova. La piccola, di sette anni, è riuscita a dare l'allarme chiamando la mamma con il telefono del padre. Allo stesso tempo alcuni passanti hanno notato la bimba in auto e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono così giunti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco che hanno rotto il finestrino e hanno fatto uscire la bambina dall'abitacolo. Il padre è stato denunciato per l'ipotesi di reato di abbandono di minore.