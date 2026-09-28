E' rimasta chiusa nella vettura per un'ora

Padova, abbandona la figlia di 7 anni in auto per andare a fare la spesa: lei chiede aiuto con il telefono del papà

L'uomo è stato denunciato. La bambina salvata dall'intervento di polizia e vigili del fuoco

28 Set 2026 - 15:27
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Sarebbe rimasta chiusa per oltre un'ora nella macchina del papà parcheggiata sotto il sole mentre lui era andato a fare la spesa. È successo a Padova. La piccola, di sette anni, è riuscita a dare l'allarme chiamando la mamma con il telefono del padre. Allo stesso tempo alcuni passanti hanno notato la bimba in auto e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono così giunti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco che hanno rotto il finestrino e hanno fatto uscire la bambina dall'abitacolo. Il padre è stato denunciato per l'ipotesi di reato di abbandono di minore

Leggi anche

Madre dimentica la figlia di 20 mesi in auto sotto il sole, la bimba muore

Catania, dimentica la figlia alla pompa di benzina: 28enne denunciata per abbandono di minore

Lascia la figlia in auto e va a fare la spesa

 L'episodio risale alla tarda mattinata di domenica 27 settembre quando, su segnalazione di un passante, una pattuglia in servizio nelle piazze del centro cittadino è intervenuta nei pressi di Prato della Valle, assieme ai vigili del fuoco, per la presenza della bambina all'interno dell'auto, sotto il sole, con la chiusura centralizzata inserita e i finestrini bloccati.

Leggi anche

Spagna, dimentica la figlia in auto e va a lavorare: torna e la trova morta

Bimbi dimenticati in auto, 12 casi negli ultimi 26 anni in Italia: ecco che cosa è successo

La bambina aveva chiamato al telefono la mamma

  Secondo quanto ricostruito la piccola si trovava nel veicolo da oltre un'ora. La bambina intanto era riuscita a contattare telefonicamente la madre, che aveva a sua volta allertato i soccorsi. Gli agenti e i vigili del fuoco hanno tentato ripetutamente di comunicare dall'esterno con la piccola, indicandole il modo per sbloccare la chiusura, senza però riuscirci. A quel punto hanno deciso di rompere il finestrino posteriore sinistro, consentendo alla bambina di uscire.

Leggi anche

Usa, baby sitter la dimentica in auto per 7 ore: morta bimba di 2 anni

Bimba morta in auto nel Pisano: un dramma che si ripete

Il padre della piccola è stato denunciato

  La minore è stata affidata alla madre. Sul posto è intervenuto anche personale del 118, che ha controllato la bambina trovandola buone condizioni. Il padre è stato successivamente identificato e denunciato per l'ipotesi di reato di abbandono di minore

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
padova
bimba in auto

Sullo stesso tema