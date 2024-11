Spagna, dimentica la figlia in auto e va a lavorare: torna e la trova morta

Il fatto è accaduto martedì, quando l'uomo avrebbe dovuto accompagnare la figlia all'asilo ma è andato direttamente al lavoro dimenticandosi che la bimba fosse in auto. La minore è rimasta nel veicolo parcheggiato per diverse ore. A trovarla è stato proprio il padre a fine turno. Come riporta El País, l'uomo ha anche portato la piccola in ospedale, ma, il personale sanitario non ha potuto che constatarne il decesso.