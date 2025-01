Catania, dimentica la figlia alla pompa di benzina: 28enne denunciata per abbandono di minore

La polizia di stato di Catania ha denunciato una 28enne per abbandono di minore per aver dimenticato la figlia di 4 anni in un'area di servizio e rifornimento lungo la tangenziale di Catania. La piccola è stata notata dagli agenti, visibilmente impaurita, durante un servizio di controllo. Sono state avviare le ricerche per identificare la donna che ha fatto ritorno al distributore circa un'ora dopo dicendo di essersi accorta dell'assenza della figlia a nell'abitacolo solo una volta giunta in centro a Catania.