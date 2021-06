Usa, dimentica di essere sposato per via dell'Alzheimer e chiede di nuovo la mano alla moglie

Stavano guardando la scena di un matrimonio alla televisione, quando il 56enne Peter Marshall ha chiesto alla moglie 54enne Lisa di sposarlo nuovamente. Lei ha detto sì, così, il 26 aprile, sono convolati a nozze per la seconda volta, dodici anni dopo la prima. La particolarità di questa storia, che arriva dal Massachusetts , negli Stati Uniti , è che non si tratta di un rinnovo standard delle promesse, bensì di una "dimenticanza". Peter, infatti, da tre anni vive con una diagnosi di Alzheimer e demenza precoce, ha scordato di essere sposato e crede che Lisa sia la sua badante preferita. Lo riporta il Washington Post.

La proposta - Lo scorso anno, Lisa e Peter, insieme da 20 anni, stavano guardando la scena di un matrimonio alla tv quando l'uomo si è rivolto alla donna dicendo: "Dovremmo farlo". E lei: "Cosa?". "Vuoi sposarmi?", ha risposto lui indicando la televisione. Lisa non ci ha pensato due volte e ha accettato. Il giorno dopo lui non ricordava nulla, ma la donna ha deciso comunque di andare avanti nel progetto.



"Quando ho scoperto della malattia è stato devastante, ma ho fatto del mio meglio per rimanere positiva e vivere alla giornata - ha detto Lisa -. Non voglio avere rimpianti". Ed è proprio con questo spirito che la 54enne ha deciso di risposare Peter. Ad aiutare la coppia nei preparativi la figlia di lei, Sarah, tra l'altro titolare di un'agenzia che organizza matrimoni. "Il mio patrigno mi è stato vicino nei momenti più difficili e mia madre è la mia migliore amica. Non potevo negare il mio aiuto in questa occasione", ha detto la giovane.

Così, in poche settimane, Sarah ha contattato i fornitori con cui collabora, che si sono offerti di fare il lavoro senza essere pagati. Il 26 aprile, davanti a familiari e amici, la coppia si è unita nuovamente in matrimonio. A celebrare le nozze è stata la dottoressa che segue Peter per la malattia. "È stato semplicemente magico, una fiaba. Non vedevo Peter così felice da molto tempo", ha concluso Lisa.