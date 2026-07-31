A Santa Maria di Licodia

Bimbo di tre anni trovato da solo in strada nel Catanese: madre denunciata per abbandono di minore

Il piccolo, messo in sicurezza dai carabinieri della Compagnia di Paternò, è stato riaffidato alla donna

31 Lug 2026 - 11:39
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Un bimbo di tre anni è stato trovato solo, in strada, nel centro abitato di Santa Maria di Licodia (Catania). I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò lo hanno messo in sicurezza. I militari dall'Arma, dopo una serie di ricerche, hanno rintracciato la madre, alla quale il piccolo è stato riaffidato. La donna è stata denunciata per abbandono di minore.

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Gli ultimi casi

 Un caso simile è accaduto a Sassuolo (Modena) a marzo scorso. Un bambino di due anni era stato trovato dalla polizia locale, su segnalazione di passanti, mentre vagava solo in un tratto dove stavano passando diverse macchine. Gli agenti, dopo pochi minuti, hanno individuato l'abitazione del piccolo e lo hanno riconsegnato alla madre.

Episodio simile anche a Pergine Valsugana (Trentino) a luglio 2025. Un bambino di 10 anni era stato visto vagare da solo e a zig-zag in mezzo alla carreggiata della SS 47, tra le auto in corsa. Solo il sangue freddo e il coraggio di un agente della polizia locale, che in quel momento era fuori servizio, hanno evitato che la vicenda si trasformasse in tragedia.

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