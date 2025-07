Valsugana, bimbo di 10 anni corre a zig-zag tra le auto in mezzo alla statale: agente fuori servizio evita la tragedia

Momenti di paura sulla SS 47, la statale della Valsugana, dove un bambino di 10 anni è stato visto vagare da solo e a zig-zag in mezzo alla carreggiata, tra le auto in corsa. Solo il sangue freddo e il coraggio di un agente della polizia locale, che in quel momento era fuori servizio, hanno evitato che la vicenda si trasformasse in tragedia. Il fatto è accaduto poco dopo l'abitato di Pergine Valsugana (Trento), a pochi metri dallo svincolo per San Cristoforo, in direzione Padova.