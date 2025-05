Ravenna, carabiniere eroe salva bimbo con la manovra di Heimlich

Un carabiniere eroe ha salvato un bambino di due anni che stava per soffocare, con la manovra di Heimlich, in provincia di Ravenna. Poche semplici manovre hanno fatto la differenza per il piccolo, salvato dal pericolo di soffocamento da un militare della Stazione di Sant'Agata sul Santerno con la tecnica di primo soccorso. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in un noto centro commerciale. Il militare, libero dal servizio, era appena arrivato all'interno dell'esercizio commerciale per fare alcuni acquisti quando ha notato una donna in evidente stato di agitazione poiché il figlio non riusciva più a respirare dopo aver ingoiato una caramella. Il carabiniere è quindi intervenuto tempestivamente salvando il bimbo.