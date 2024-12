Ercolano (Napoli), bimbo colto da malore: salvato da due marescialli dei carabinieri

Un bimbo di due anni, colto da un improvviso malore, è stato soccorso da due marescialli dei carabinieri che con la loro auto, dopo un primo tentativo di assistenza, lo hanno portato in ospedale. È accaduto mercoledì a Ercolano, in provincia di Napoli. Uno dei due marescialli, donna, terminato il turno di servizio, ha visto un suo conoscente con in braccio il bambino che faceva fatica a respirare. Il carabiniere non ha perso tempo e ha iniziato a praticare al piccolo la manovra di Heimlich, rivelatasi inutile.