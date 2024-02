Verona, 14enne salva un uomo praticando un massaggio cardiaco: "L'ho visto fare in una serie tv"

Il racconto del 14enne

La moglie dell'uomo era terrorizzata, racconta il ragazzo: "Era al telefono con un operatore del 118, allora le ho preso il cellulare dalle mani e ho comunicato la nostra posizione esatta. A quel punto, il medico mi ha chiesto se me la sentissi di fare un massaggio cardiaco (e non la manovra di Heimlich come scritto in precedenza, ci scusiamo con i lettori ndr), e ho risposto di sì". E, intervistato dal Corriere della Sera, spiega di aver fatto il massaggio cardiaco "per 15 minuti. Non mi sono mai fermato finché non è arrivata l'ambulanza e poi anche l'elisoccorso che lo ha portato in ospedale".