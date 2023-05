Rovigo, bimbo salva il nonno dal soffocamento grazie alla manovra di Heimlich imparata a scuola

Così un bambino, ricordando la spiegazione, ha guidato il padre che ha praticato con successo l'intervento di emergenza sull'anziano che stava soffocando. E' accaduto a Castelmassa, in provincia di Rovigo, come riferisce Il Gazzettino.

Il nonno è stato, dunque, salvato dal nipote che diceva al padre come comportarsi. Nello specifico, l'anziano che stava soffocando e che quindi non poteva respirare né riusciva a tossire è stato soccorso con prima cinque colpi sulla schiena, tra le scapole e, poi, in sequenza, cinque compressioni addominali che venivano ripetute in attesa dell'arrivo dei sanitari che erano stati allertati.

Fortunatamente la manovra è stata tempestiva ed efficace, tant'è che l'anziano è riuscito a riprendersi e il nipote ha ricevuto i complimenti dai soccorritori. A raccontare la vicenda il 16enne che ha tenuto la lezione di primo soccorso nella scuola del bambino.