Rieti, rischia di morire soffocato dal sushi: lo salva la vicina

Il 47enne, rientrato da una passeggiata in bicicletta di circa 20 chilometri, si era messo a mangiare in casa del sushi. Particolarmente affamato, aveva divorato di fretta il pasto. E ha avuto un malore: ha smesso all'improvviso di respirare, per via dell'ostruzione quasi totale delle vie aeree e trangugiando dell’acqua ha peggiorato la situazione.

Il soccorso -

Prima di accasciarsi a terra quasi privo di sensi, però, l'uomo è riuscito a bussare all'anziana vicina di casa, accudita da una donna ucraina di 57 anni. Risoluta e ferma la 57enne, di nome Natalia, ha capito subito cosa stava accadendo e il rischio che il 47enne stava correndo. Un minuto di esitazione in più si sarebbe rivelato fatale.

Così ha subito prestato una manovra di primo soccorso aiutandolo a liberarsi parzialmente quanto aveva ingerito, continuando poi a sostenerlo e a supportarlo. Ma la situazione continuava a peggiorare e, così, ha allertato i sanitari del 118. Nell’abitazione sono quindi arrivati il medico e il personale sanitario che hanno provveduto a soccorrere l’uomo, ritrovato a terra in ginocchio al limite del soffocamento.

Il 47enne è stato trasportato al pronto soccorso dove è rimasto fino alla liberazione dall’esofago del sushi mangiato. Dopo la grande paura, il ritorno a casa in serata e i ringraziamenti a Natalia. Senza l’intervento della donna quell'incidente domestico avrebbe avuto tutt’altra fine.