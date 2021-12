Napoli, 15enne morto dopo aver mangiato sushi: locale sotto sequestro

E' stato messo sotto sequestro preventivo il ristorante in cui ha mangiato sushi il 15enne del quartiere Soccavo di Napoli morto in casa il 2 dicembre. Il pasto era stato consumato nove giorni prima, il 23 novembre. Il provvedimento della Procura è stato eseguito dai carabinieri del Nas, già intervenuti nel locale "all you can eat" il giorno dopo il decesso del giovane. L'inchiesta per omicidio colposo vede tra gli indagati anche un medico di base.