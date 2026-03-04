Sassuolo, bimbo di due anni vaga in strada da solo: trovato dai vigili
Ad allertare gli agenti due passanti, che lo hanno notato in un tratto dove passano molte auto. Il piccolo è stato riconsegnato alla famiglia
A Sassuolo (Modena), un bambino di due anni è stato trovato dalla polizia locale, su segnalazione di passanti, mentre vagava solo in un tratto dove passano diverse macchine. Gli agenti dopo pochi minuti hanno individuato l'abitazione del piccolo e lo hanno riconsegnato alla madre.
Il piccolo vagava completamente solo e senza direzione precisa tra via Gorrieri e via Ancora, un tratto di strada molto trafficato e quindi particolarmente rischioso per un bimbo di quell'età. Ad allertare una pattuglia della Polizia Locale sono stati due passanti che si sono accorti del minore che camminava in strada. Gli agenti sono arrivati in pochissimo tempo: dopo aver messo al sicuro il piccolo e averlo rassicurato con dolcezza, hanno avviato subito le verifiche necessarie per risalire all'identità della sua famiglia.
Le ricerche sono state molto rapide. In pochi minuti gli agenti sono riusciti a individuare l’abitazione della famiglia. Ad accoglierli al portone, la madre del bimbo, visibilmente sotto shock. La donna è scoppiata a piangere, non appena ha riabbracciato il figlio sano e salvo, del quale non aveva notizie da ore. La vicenda si è quindi conclusa nel migliore dei modi, dimostrando quanto la segnalazione tempestiva sia stata fondamentale: quando sono coinvolti bambini così piccoli, infatti, ogni singolo secondo può essere decisivo.
"Un episodio che dimostra quanto sia fondamentale la rete del controllo di vicinato. La collaborazione attiva tra residenti e forze dell'ordine è il cuore pulsante della sicurezza urbana: essere sentinelle attente del proprio quartiere significa prendersi cura gli uni degli altri", dice il sindaco Matteo Mesini.