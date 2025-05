Viterbo, bimbo di 5 anni vaga in strada: in casa trovato un neonato lasciato solo

Un bambino di circa cinque anni è stato soccorso da alcuni passanti mentre, intorno alle 9 di martedì, vagava da solo, infreddolito e spaesato, nella centralissima via Saffi a Viterbo. Carabinieri e polizia locale sono riusciti a risalire all'abitazione del piccolo, ma quando sono saliti a casa hanno trovato la porta aperta e un altro bambino di pochi mesi che stava dormendo in una culla. Il piccolo di 5 anni, lasciato solo a casa con il fratellino, era quindi riuscito ad aprire la porta e a scendere in strada.