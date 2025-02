Treviglio, esce di casa da solo in piena notte: bimbo di quattro anni salvato da un passante

Era uscito in piena notte, completamente da solo e vestito solo con il pigiamino e si era messo a camminare in una delle strade principali di Treviglio. Questa la disavventura, per fortuna a lieto fine, di un bambino di 4 anni, che, notato da un automobilista, è stato portato in salvo. Il passante ha raccontato di aver visto il bambino intorno alle 3 di notte mentre camminava da solo e di aver immediatamente allertato il 112 dopo essersi fermato per aiutarlo. Il piccolo infatti, è apparso infreddolito e spaventato, ha rischiato anche di essere investito, vista l'ora e il traffico in strada.