Cuneo, "colpi al soffitto e altri dispetti per zittire il vicino": chiesta la condanna per stalking condominiale

La donna si difende affermando di aver voluto tutelare la figlia, affetta da una grave disabilità e bisognosa di quiete assoluta. Fra le questioni dibattute c'è il ricorso a un insulto dialettale che l'imputata avrebbe affibbiato al vicino: "Il termine piciu (stupido, ndr) è un'ingiuria - ammette la difesa - ma anche la Cassazione la ritiene ormai di nessun valore, perché è diventata quasi prassi nel linguaggio quotidiano". La sentenza del giudice è attesa per il prossimo 19 ottobre.