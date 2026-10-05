Napoli, giovane colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni: è gravissimo

Un giovane di 21 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Villa Betania del quartiere Ponticelli di Napoli. Secondo quanto emerso, sarebbe stato colpito alla gola dalla sorella di 15 anni con un paio di forbici. Stando alla prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia, nel rione Conocal. All'origine dei contrasti, secondo quanto trapela, alcune critiche mosse dal 21enne nei confronti della 15enne.